Aviso de isenção da taxa de inscrição é enviado a 900 mil estudantes inscritos no Enem

Na terça-feira (03), 900 mil estudantes receberam mensagens personalizadas sobre a inscrição gratuita no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As mensagens foram enviadas pela caixa postal do Governo Federal, para usuários com conta prata ou ouro. Cada mensagem traz informações específicas e orientações sobre como garantir a gratuidade no exame.

O aviso foi direcionado a estudantes do programa Pé de Meia e a quem concluiu o ensino médio em escola pública. Para esses últimos, a inscrição já vem preenchida — basta acessar o site do Inep, validar e completar os dados.

As inscrições para o Enem 2025 vão até esta sexta-feira (06) e devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante: enem.inep.gov.br/participante. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.