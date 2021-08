Ator pornô é encontrado morto dentro de vala no Paraná

O ator pornô Gabriel Ramos Vieira de Almeida, 24, foi encontrado morto dentro de uma vala na BR-116, em Campina Grande do Sul, em Curitiba, na última quarta-feira (25).

O caso ainda é cercado de mistério. Isso porque Gabriel foi achado sem roupa e saiu de casa em um carro de aplicativo com destino a Três Corações, em Minas Gerais, onde iria visitar o avô.

A motorista de aplicativo contou ao Splash Uol, que durante o trajeto, Gabriel reclamava da vida que levava e tinha acabado de ter uma briga com a esposa. “Quando cheguei na casa dele, ele estava gritando na janela e querendo pular do 1º andar do apartamento, já que a mulher não estava deixando ele viajar. Cheguei a conversar com a mãe dele, que falou para seguirmos viagem. No meio da estrada, Gabriel abriu a porta do carro e se jogou do nada. Tentei segurar, mas não consegui”, disse a motorista.

A mulher contou ainda que estava com a filha de 10 anos no carro e a menina ficou assustada com a cena. Ao ver que Gabriel estava bem, seguiu viagem.

Já o advogado da família do ator, Rudolf Carlos Rocha, afirmou que Gabriel estava com medo de fazer a viagem. “O carro contratado no app era diferente e tinha realizado apenas duas corridas. Além disso, outros três passageiros também estavam no carro. Até agora, essas pessoas não foram identificadas”, afirmou revelando que o celular do ator sumiu.

A esposa de Gabriel, a famosa atriz pornô Luana Prado, contou que o marido não estava bem, mas nega envolvimento no caso. “Momentos antes ele saiu do controle, e comecei a gritar para pedir ajuda. A polícia chegou e não fez nada. Antes de entrar no carro, ficou falando que me amava. Depois me mandou mensagem e fui bloqueada. Estou sendo acusada por ter envolvimento no caso e não tenho nenhuma relação”, disse. Os dois estavam juntos há um ano e meio.

Segundo a polícia, a causa da morte foi atropelamento e Gabriel tinha várias fraturas pelo corpo.