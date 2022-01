20 pessoas estão desaparecidas após queda de rocha em Capitólio

Pelo menos 20 pessoas ainda estão desaparecidas após um paredão de rocha cair em três embarcações com turistas em Capitólio, Minas Gerais. A tragédia ocorreu neste sábado (8). Seis mortes já foram confirmadas até o fim desta tarde, e 20, das 34 pessoas, ainda estão sendo procuradas pelo Corpo de Bombeiros. Entre os mortos, estão quatro mulheres e dois homens, todos já estavam sem vida quando foram resgatados. Ainda não informações oficiais sobre as causas do incidente. Pela manhã, a Defesa Civil de Minas Gerais havia feito um alerta sobre a possibilidade de ocorrências de "cabeça d'água' na região de Capitólio, mas ainda não há uma confirmação de isso ser a causa das quedas no cânion.

