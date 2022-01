Sobe para 2 número de mortos confirmados após desabamento de rocha em Capitólio

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou mais uma morte após acidente em que uma rocha gigante desabou em cima de lanchas neste sábado (8), no Lago de Furnas, em Capitólio, no Centro-Oeste de Minas. Rocha gigante despenca em cima de turistas em lanchas, em Capitólio pic.twitter.com/EOEmGFWhLs — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 8, 2022 De acordo com o tenente Pedro Aihara, da corporação de Minas, os óbitos são de dois homens. Ao menos 15 vítimas sofreram ferimentos. Um jovem de 26 anos ficou com fraturas no rosto, e, uma mulher natural de Belo Horizonte, que reside no Rio de Janeiro, também sofreu fraturas. Sete turistas estão internados com ferimentos leves no Pronto Socorro de São José da Barra, já na Santa Casa de Passos, há três turistas com ferimentos graves. Vídeo mostra fluxo de água assustando turistas instantes antes de tragédia em Capitólio pic.twitter.com/XfLXoXnyzb — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.