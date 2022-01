Um vídeo gravado por turistas mostra que o fluxo da queda d´água nos Canyons de Capitólio, Minas Gerais, aumentou fortemente instantes antes de uma das rochas se desprender e cair em cima de lanchas, vitimando pessoas neste sábado (8). Vídeo mostra fluxo de água assustando turistas instantes antes de tragédia em Capitólio pic.twitter.com/CGPo44bOmO — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 8, 2022 Nas imagens, uma jovem afirma que está com medo, mas a maior parte do público segue se divertindo com a cena. É possível ainda ver uma lancha avançando em direção à queda d´água. Vídeo mostra fluxo de água assustando turistas instantes antes de tragédia em Capitólio pic.twitter.com/XfLXoXnyzb — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 8, 2022 Agora eu pergunto. O que leva essas pessoas irem com o barco encostando na Cachoeira que estava complemente agressiva de tanta água? Muita irresponsabilidade pic.twitter.com/TUExx5Uz9p — Lilian Mariana fã do HeJ (@lilianmarianahj) January 8, 2022 A estimativa é de que havia entre 70 a 100 pessoas no local, e que 15 a 20 turistas sofreram ferimentos. O número de mortos oficialmente confirmados aumentou para 2.

