Vídeo: Rocha gigante despenca em cima de turistas em lanchas, em Capitólio

Três lanchas com turistas foram atingidas por um deslizamento de pedras neste sábado (8), no Lago de Furnas, em Capitólio, no Centro-Oeste de Minas. Rocha gigante despenca em cima de turistas em lanchas, em Capitólio pic.twitter.com/EOEmGFWhLs — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 8, 2022 De acordo com informações do corpo de bombeiros de Piumhi, 15 turistas ficaram feridos neste acidente, sendo três em estado grave na Santa Casa de Passos, e, 6 pessoas com ferimentos leves no Pronto Socorro de São João da Barra. Segundo os socorristas do corpo de bombeiros, uma 'tromba d'água' fez com que as pedras desabassem de uma altura de mais de 5 metros, que atingiu as lanchas. Em um vídeo registrado por um turista que estava no local, mostra o exato momento em que as embarcações são atingidas.

