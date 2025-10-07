   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Justiça Federal diz proteger floresta, mas esquece quem vive dela


Por Raimundo de Holanda

07/10/2025 19h44 — em
Bastidores da Política



O TRF 1 reconhece que a inundação provocada pela hidrelétrica de Balbina expulsou comunidades inteiras de seu território e que a omissão administrativa em reparar o dano violou o dever constitucional de proteção aos povos indígenas. 

Mas tem uma visão oposta em relação aos ribeirinhos do Amazonas, cujas balsas são destruídas com explosivos pela Polícia Federal. O processo de destruição ambiental, com envenenamento de peixes e comprometimento do ecossistema  não seria o mesmo? 

TRF mantém prazo de 2 anos para revisão da demarcação da terra Waimiri-Atroari no Amazonas

Por que respostas diferenciadas, se o tema também se resume a proteção de povos tradicionais e de preservação ambiental?

A DPE/Am está se vendo impedida de obter a tutela jurisdicional pretendida para essa proteção. A instituição, agora, voltou-se à esfera política: recomendou ao Senado e ao governo federal um plano de mitigação e assistência humanitária às comunidades afetadas, reafirmado que “não se combate ilegalidade com ilegalidade”.

 

Leia também 

Garimpo ilegal: DPE cobra CPI para apurar abusos em operação no Rio Madeira

Senado investiga uso de explosivos pela PF em operação contra garimpo no Rio Madeira

Presidente da Aleam critica uso de violência em operação contra garimpo no Rio Madeira 

Senador Omar Aziz repudia explosões da PF em garimpos no Rio Madeira; vídeo 

DPE reforça pedido ao STJ para barrar explosivos da PF em garimpos no Rio Madeira 

PF destrói 82 dragas durante combate ao garimpo ilegal no Amazonas e em Rondônia 

Humaitá tem caos e tiroteio após operação contra garimpo ilegal; vídeo 

Vídeo mostra explosão de dragas de garimpo ilegal em Humaitá 

Defensoria pede suspensão de explosões contra garimpo no Rio Madeira 

"Combater garimpo ilegal é salvar vidas", diz diretor da PF em Manaus 

MPF aciona Justiça para combater pistas de pouso clandestinas usadas no garimpo ilegal 

PF interdita orla de Humaitá e deflagra operação contra garimpo ilegal 

Siga-nos no

ASSUNTOS: GARIMPO, hidrelétrica de Balbina, indígenas, policia federal

Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.

+ Bastidores da Política





Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!