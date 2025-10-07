Justiça Federal diz proteger floresta, mas esquece quem vive dela





O TRF 1 reconhece que a inundação provocada pela hidrelétrica de Balbina expulsou comunidades inteiras de seu território e que a omissão administrativa em reparar o dano violou o dever constitucional de proteção aos povos indígenas.

Mas tem uma visão oposta em relação aos ribeirinhos do Amazonas, cujas balsas são destruídas com explosivos pela Polícia Federal. O processo de destruição ambiental, com envenenamento de peixes e comprometimento do ecossistema não seria o mesmo?

TRF mantém prazo de 2 anos para revisão da demarcação da terra Waimiri-Atroari no Amazonas

Por que respostas diferenciadas, se o tema também se resume a proteção de povos tradicionais e de preservação ambiental?

A DPE/Am está se vendo impedida de obter a tutela jurisdicional pretendida para essa proteção. A instituição, agora, voltou-se à esfera política: recomendou ao Senado e ao governo federal um plano de mitigação e assistência humanitária às comunidades afetadas, reafirmado que “não se combate ilegalidade com ilegalidade”.

Leia também

Garimpo ilegal: DPE cobra CPI para apurar abusos em operação no Rio Madeira

Senado investiga uso de explosivos pela PF em operação contra garimpo no Rio Madeira

Presidente da Aleam critica uso de violência em operação contra garimpo no Rio Madeira

Senador Omar Aziz repudia explosões da PF em garimpos no Rio Madeira; vídeo

DPE reforça pedido ao STJ para barrar explosivos da PF em garimpos no Rio Madeira

PF destrói 82 dragas durante combate ao garimpo ilegal no Amazonas e em Rondônia

Humaitá tem caos e tiroteio após operação contra garimpo ilegal; vídeo

Vídeo mostra explosão de dragas de garimpo ilegal em Humaitá

Defensoria pede suspensão de explosões contra garimpo no Rio Madeira

"Combater garimpo ilegal é salvar vidas", diz diretor da PF em Manaus

MPF aciona Justiça para combater pistas de pouso clandestinas usadas no garimpo ilegal

PF interdita orla de Humaitá e deflagra operação contra garimpo ilegal