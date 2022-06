Cerca de mil agentes de segurança vão atuar na Operação Parintins 2022

A Operação Parintins 2022 foi lançada nesta quarta-feira (22), com um efetivo que envolve policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes de trânsito e servidores da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). São cerca de 1 mil agentes do sistema envolvidos no esquema de segurança, montado para o 55º Festival Folclórico de Parintins.

A operação, que também conta com 104 viaturas sobre duas e quatro rodas, e nove embarcações, foi lançada no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo.

Para a operação, o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) foi montado nas dependências do Bumbódromo. O monitoramento vai contar com o auxílio de 25 câmeras instaladas em pontos de grande fluxo de pessoas, além das duas Plataformas de Observação Elevadas (POE).

Ao todo, são cerca de 700 policiais militares atuando na operação para reforçar o policiamento ostensivo no local, com o auxílio de 55 viaturas, 22 motocicletas, duas lanchas do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) e quatro cães da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) instalou a Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT) no Porto de Parintins. A unidade policial começa a funcionar nesta quarta-feira (22), das 8h às 17h, e servirá como ponto de apoio e orientação para populares e turistas sobre registro de ocorrências. A PC-AM também realiza uma operação em Parintins.

135 bombeiros militares de prontidão para atender qualquer emergência na cidade. Especialistas em combate à incêndio urbano, atendimento pré-hospitalar, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mergulhadores, especialistas em salvamento aquático para garantir a segurança dos banhistas, especialistas em combate à incêndio no aeroporto, para que o aeroporto opere no nível cinco.

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) vai desenvolver ações educativas em diversos pontos, atuando na promoção de segurança no trânsito da cidade, orientando condutores e pedestres para tentar evitar acidentes.