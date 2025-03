Vídeo mostra momento em que vice-cônsul da Colômbia é baleada em SP

Cerca de dez minutos depois da tentativa de assalto, um suspeito de 19 anos foi detido na Bela Vista, bairro próximo, no carro usado para a fuga. Ele tinha um mandado de prisão em aberto desde 2023, por latrocínio (roubo seguido de morte). De acordo com a polícia, ele confirmou ter participado da tentativa de roubo.

"O Ministério das Relações Exteriores informa que, nas últimas horas, nossa vice-cônsul em São Paulo-Brasil, Claudia Ortiz Vaca, foi vítima de um tiro, que, segundo as investigações preliminares fornecidas pelas autoridades brasileiras, foi uma bala perdida no meio de um assalto a outras pessoas", disse o consulado em comunicado.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, Ortiz foi levada ao Hospital Israelita Albert Einstein, passou por cirurgia para a retirada do projétil e seu quadro é estável. O governo de Gustavo Petro diz que acompanha as investigações e está apoiando a família da vice-cônsul.

As imagens mostram que a vice-cônsul tenta se proteger contra a parede quando dois dos três suspeitos passam correndo por ela na calçada. Na sequência aparece o policial militar à paisana, também correndo e com arma em punho. Nesse momento ela cai e o agente para diante da mulher. Ele guarda a arma na cintura e tenta socorrer a vítima.

Por volta das 7h40, criminosos abordaram um táxi. Um deles quebrou o vidro traseiro do veículo e tentou arrancar violentamente o celular da passageira. Um PM de folga, que estava em um carro de aplicativo atrás, viu a ação e interveio com disparos.

