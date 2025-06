Unesp faz neste domingo (8) a 1ª fase do vestibular de inverno; veja o que levar e outras dicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) realiza neste domingo (8) a primeira fase do vestibular de inverno 2025. A prova estava prevista para o último dia 25, mas foi cancelada minutos antes do início por falta de energia elétrica em um dos locais de aplicação, na zona norte da capital.

Segundo a universidade, nenhuma prova chegou a ser distribuída, e a nova aplicação segue com os mesmos moldes e conteúdos previstos no edital original. A segunda fase continua agendada para os dias 21 e 22 de junho, sem alterações no cronograma.

O vestibular oferece 144 vagas em cursos de engenharia com aulas em período integral no campus de Ilha Solteira, no interior paulista. A seleção é organizada pela Vunesp, mesma fundação responsável pelo vestibular regular da instituição. A convocação para a segunda fase será divulgada em 13 de junho, junto com o resultado da primeira etapa.

Ao todo, 2.564 pessoas se inscreveram para disputar as vagas, com concentração maior de candidatos nos polos de São Paulo e Bauru. Além da disputa pelas vagas efetivas, há também participação de treineiros, que fazem a prova como forma de preparação, sem concorrer ao ingresso.

A seguir, veja o que é obrigatório levar no dia da prova, o que é proibido, como será a avaliação e o que ainda vem pela frente no cronograma do vestibular.

LOCAIS E HORÁRIOS

A prova será aplicada em cinco cidades do estado de São Paulo: capital, Bauru, Ilha Solteira, São José do Rio Preto e São José dos Campos. O local é o mesmo do dia 25, e pode ser conferido no site da Vunesp

Os portões fecham às 14h em ponto, sem tolerância para atrasos. A recomendação é que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência.

O QUE LEVAR

- Documento original com foto: são aceitos RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, identificação militar, RNE ou carteira de conselho de classe. Cópias, mesmo autenticadas, não são válidas

- Caneta esferográfica preta, preferencialmente de tubo transparente.

- Régua transparente (opcional)

- Lanche leve e água em embalagem transparente e sem rótulo

- Cartão com o local de prova, disponível no site da Vunesp (não é obrigatório, mas pode ajudar a evitar imprevistos) Galeria Estudantes enfrentam ansiedade em busca de vaga na universidade Equilíbrio emocional e apoio da família são essenciais para enfrentar o vestibular

O QUE É PROIBIDO

- Celulares, smartwatches, calculadoras, fones de ouvido e outros eletrônicos.

- Relógios de qualquer tipo.

- Bonés, chapéus, gorros e óculos escuros.

- Lápis, borracha, canetas coloridas, marca-texto e outros materiais escolares.

Todos esses itens devem ser guardados em embalagem fornecida pela organização, lacrada e mantida sob a carteira durante a prova.

COMO SERÁ A PROVA

A avaliação da primeira fase terá 90 questões objetivas de múltipla escolha, divididas entre as quatro áreas do conhecimento previstas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular):

- Linguagens e suas tecnologias: português, literatura, inglês, artes e educação física

- Ciências humanas: história, geografia, filosofia e sociologia

- Ciências da natureza: biologia, química e física

- Matemática

A prova tem duração de cinco horas. O candidato só poderá deixar a sala após três horas. Os três últimos devem sair juntos.

VAGAS DISPONÍVEIS

São 144 vagas no total, todas para cursos com aulas integrais no campus de Ilha Solteira. A divisão é a seguinte:

72 vagas para o SU (Sistema Universal)

72 vagas pelo SRVEBP (Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública)

Dessas, 24 são reservadas a candidatos pretos, pardos ou indígenas (SRVEBP + PPI).

Há também 16 vagas extras para quem se inscrever usando a nota do Enem 2023 ou 2024, totalizando 160 vagas.

SEGUNDA FASE

A segunda fase será aplicada nos dias 21 e 22 de junho, sábado e domingo.

No primeiro dia, os candidatos respondem a questões discursivas de ciências humanas, ciências da natureza e matemática.

No segundo, fazem as provas de linguagens e redação.

O resultado final está previsto para 11 de julho.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Quem se inscreveu como treineiro também pode ser convocado para a segunda fase, dependendo do desempenho --os critérios estão no manual do candidato, disponível no site da Vunesp.