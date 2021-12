Secretário de Doria pede ajuda a deputados contra fechamento de Museu da Diversidade Sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário de Cultura do governo de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, pediu apoio a deputados estaduais para evitar o fechamento do Museu da Diversidade Sexual. O apelo foi feito em reunião do secretariado do governo de João Doria (PSDB) na segunda (20). Criado em 2012 para garantir a preservação do patrimônio cultural da comunidade LGBTQI+, o espaço entrou na mira de bolsonaristas. O deputado Gil Diniz (sem partido), apoiador do presidente Jair Bolsonaro, apresentou um projeto legislativo que, caso aprovado, extinguiria o espaço localizado na região central da capital paulista. Ao Painel, da Folha de S.Paulo o secretário disse que a tentativa dos bolsonaristas vem no momento em que o governo investe cerca de R$ 40 milhões na expansão do espaço e de outros dois museus, o das Favelas e o das Culturas Indígenas. "Fiz um apelo aos deputados e deputadas responsáveis e democratas da Alesp que não deixem essa aberração prosperar. São Paulo é e deve continuar sendo um estado que respeita e fortalece a diversidade, a cidadania e a inclusão", afirmou.

