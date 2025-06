São João ganha espaço nas capitais do Nordeste com orquestra, ações inclusivas e nomes consagrados

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Capitais nordestinas impulsionam as festas juninas com ampliação de polos, novidades nas apresentações e ações inclusivas no São João de 2025. Apesar de continuarem fortes no interior, os festejos, que têm o forró, a sanfona e as comidas típicas como expoentes, também têm espaço nas capitais.

No Recife, o São João começa na próxima quinta-feira (12). Além dos shows no principal polo, o Sítio Trindade, na zona norte, haverá a repetição de uma iniciativa implantada em 2023: um polo festivo no Recife Antigo, onde acontecem os shows de Carnaval.

A intenção da prefeitura é, além de estimular a cultura, potencializar a ocupação do centro, que vive um esvaziamento do polo comercial nos últimos anos. Haverá shows em 14 polos pela cidade entre 19 e 29 de junho, dia de são Pedro, que forma a tríade dos santos juninos com são João e santo Antônio.

A cidade também terá decoração de bandeirinhas e balões, sala de reboco e cidade cenográfica no Recife Antigo. O evento na capital pernambucana terá apresentações de Alceu Valença, Assisão, Caju e Castanha, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Joyce Alane, Petrúcio Amorim, Fulô de Mandacaru, entre outras atrações. A abertura será com a Orquestra Sinfônica do Recife, uma das mais antigas do Brasil, outra novidade de 2025.

Recife também conta com um concurso de quadrilhas juninas adultas e infantojuvenis entre os dias 12 e 24 no Sítio Trindade. Entre os dias 12 e 16, acontecem as eliminatórias adultas, cujas disputas finais serão realizadas nos dias 21 e 22. Nos dias 23 e 24, o pavilhão recebe as apresentações infantojuvenis.

"Esse novo modelo mais expandido foi implantado em 2022. Apesar de ser uma capital, temos resgatado o São João mais tradicional, com forró pé de serra e quadrilhas", afirma Marcelo Canuto, presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Canuto descarta tentativas de competição com Caruaru, no interior do estado, por exemplo. "Queremos consolidar as raízes culturais", diz.

Em Fortaleza, a prefeitura realizou, pela primeira vez, a abertura oficial do São João da cidade no bairro José Walter, território simbólico da tradição junina na capital.

A promessa para este ano é de descentralizar as festividades. O bairro conta com cidade cenográfica e tenda de sustentabilidade.

Neste ano, o São João de Fortaleza vai até julho. Entre 13 de junho e 12 de julho, haverá apresentação de 50 quadrilhas (35 adultas e 15 infantis) e 24 festivais nas 12 sub-regiões da cidade.

O São João de Salvador quer repetir a iluminação vista no Natal no Centro Histórico durante o período junino. A capital baiana terá, neste ano, um cortejo junino, com mais de 200 artistas em desfiles pelas ruas.

O evento terá como expoentes o Palco Coreto do Forró, com trios nordestinos e bailes dançantes, e a Arena Arromba Chão, com apresentações de quadrilhas, samba junino e aulas de forró.

Em Natal, a programação contará com o Arraiá da Inclusão, no Bosque das Mangueiras, com atividades voltadas para pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista.

Na Paraíba, o São João vai além de Campina Grande. Na capital João Pessoa, as apresentações musicais vão acontecer no parque da Lagoa, na região central da cidade. Haverá o palco de cultura popular e o principal. Os shows acontecerão entre os dias 20 e 24 deste mês.

De acordo com a prefeitura, os festejos juninos terão várias apresentações culturais de quadrilhas e trios de forró em polos festivos e nos bairros.

Em São Luís, a arena Castelão receberá o Bumba Meu São João, que terá shows de Wesley Safadão, Henrique e Juliano, Ana Castela, Xand Avião e Chitãozinho e Xororó de 12 a 18 de junho.

Além dos shows, a capital do Maranhão terá apresentações de manifestações tradicionais como o bumba meu boi ao longo do mês de junho.