Rio de Janeiro confirma duas novas mortes por febre oropouche

Use roupas que cubram a maior parte do corpo e aplique repelente nas áreas expostas da pele;

A Febre do Oropouche é nova no nosso estado e requer atenção redobrada. O maruim é bem pequeno e comum em regiões de mata. Por isso, recomendamos o uso de roupas que cubram a pele, aplicação de repelente, limpeza de terrenos e áreas com criação de animais, além da instalação de telas finas em portas e janelas.

Com os novos casos, o número de mortes por febre oropouche no estado sobe para três neste ano. Até o momento, foram confirmados 1.581 casos da doença, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.

As vítimas são duas mulheres, de 34 e 23 anos, moradoras de Macaé, no Norte Fluminense, e Paraty, na Costa Verde. Ambas começaram a apresentar sintomas em março deste ano, foram internadas, mas não resistiram e faleceram poucos dias depois.

