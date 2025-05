Polícia prende quatro pessoas e recupera quatro veículos roubados em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Militar realizou, na tarde e noite de terça-feira (20), ações que resultaram na prisão de quatro pessoas e na recuperação de quatro veículos com restrição de roubo ou furto, em zonas distintas de Manaus.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 11h40, na Alameda Cosme Ferreira, quando policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) abordaram um homem, de 53 anos, que conduzia uma carreta com placa clonada, identificada pelo sistema de videomonitoramento Paredão.

Durante a verificação, os PMs constataram a placa original do veículo. O condutor foi conduzido à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Por volta das 16h, durante a Operação Nova Cidade Segura, uma mulher, 48, foi detida por policiais militares da 15ª Cicom após tentar fugir de uma barreira policial, na rotatória do conjunto João Paulo II, bairro Nova Cidade, zona norte. Ela pilotava uma motocicleta cinza, que apresentava sinais de adulteração. A placa não correspondia ao veículo e, ao verificar o chassi, os policiais militares constataram restrição por roubo. A condutora foi encaminhada ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Às 19h15, a equipe policial da 2ª Cicom atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito na rua Branco e Silva, bairro Santa Luzia, zona sul, onde identificou uma motocicleta vermelha com restrição de roubo. O condutor do veículo, 51, informou tê-lo adquirido no município de Tefé. Ele foi conduzido à DERFV.

Ainda durante a noite, por volta das 21h30, PMs da Força Tática recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo, no bairro Tarumã, zona oeste, e prenderam um homem, de 40 anos. Durante patrulhamento, a equipe visualizou o condutor pilotando o veículo sem capacete, em alta velocidade. A motocicleta não possuía placa. Após desobedecer à ordem de parada, ele foi abordado na rua Nova Veneza, comunidade Cidade das Luzes. A consulta ao chassi confirmou a restrição, e ele foi encaminhado ao 19° DIP.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.