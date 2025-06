Polícia Civil do Rio prende homem acusado de estupro virtual contra jovem de São Gonçalo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agentes da 78ª DP da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da 53ª DIP da Polícia Civil do Amazonas prenderam um homem, na sexta-feira (6), pelo crime de estupro virtual contra uma jovem residente em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

O indivíduo foi localizado no município amazonense de Santo Antônio do Içá, a 880 quilômetros de Manaus.

De acordo com as investigações, o autor simulava um relacionamento afetivo com a vítima por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Usando manipulação psicológica, passou a induzir a jovem a praticar automutilações e registrar os atos em fotos e vídeos.

A conduta do homem se enquadra no crime de estupro virtual, caracterizado pela coação à prática de atos libidinosos mediante violência psicológica, mesmo sem contato físico direto. O material encontrado no aparelho celular da vítima corrobora com a versão apresentada.

O autor foi localizado e preso em ação conjunta com a Polícia Civil do Amazonas, durante cumprimento de mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica Familiar de São Gonçalo.

A vítima recebe acompanhamento especializado e está sendo assistida pela rede de proteção.