Pessoas negras demoram mais tempo para receber diagnóstico de Alzheimer, aponta estudo

Segundo levantamento feito pela Abraz (Associação Brasileira de Alzheimer) em setembro, há 1,7 milhão de pessoas vivendo com demência no país, e o Alzheimer corresponde a 55% dos casos (966.594).

Os autores do estudo concluem que novos estudos são necessários para entender as desigualdades raciais observadas e reduzir as barreiras associadas ao diagnóstico de pacientes negros no contexto americano.

Apesar de ser importante a avaliação de um médico neurologista para a suspeita de Alzheimer, os exames de imagem ainda são os mais usados para confirmação do quadro de declínio cognitivo. Por essa razão, o atraso no diagnóstico pode levar a anos perdidos em que o paciente poderia receber um tratamento e até reduzir a progressão da doença.

"Primeiro, pacientes negros que receberam a indicação para MRI eram bem mais velhos do que os seus similares brancos ou hispânicos. Segundo, os pacientes negros recebiam bem menos a indicação de exame de imagem do tipo MRI, o mais indicado para a detecção correta de Alzheimer, em relação ao CT-Scan [outro tipo de exame menos indicado]", disse.

Foram incluídos no estudo 1.699 participantes que fizeram ressonância magnética da cabeça no centro médico de 1º de março de 2018 a 28 de fevereiro de 2022. A cor de pele e raça dos participantes era autodeclarada, sendo que 697 se declararam negros (afroamericanos), 377 brancos, 275 latinos ou hispânicos e 275 tinham outra etnia, classificados em conjunto como outros grupos.

Para avaliar a demora no diagnóstico desta que é a principal causa de demência, os pesquisadores fizeram dois cálculos: o primeiro, a probabilidade de um paciente que vem a ter um diagnóstico de Alzheimer receber a indicação de fazer um exame de ressonância magnética da cabeça (MRI), principal ferramenta usada para confirmar o quadro; o segundo, com qual idade aquele ou aquela paciente realizou o exame diagnóstico.

