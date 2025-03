Oscar 2025: como fazer a pipoca perfeita, estourando todos os milhos

Nada como o cheirinho de pipoca para deixar um clima de cinema em qualquer lugar. Para curtir este domingo, seja assistindo à cerimônia do Oscar 2025, seja vendo um filme ou apenas com um aperitivo para dividir com a família, confira dicas para fazer a pipoca perfeita e de quebra sem deixar muito milho sobrando no fundo da panela.

- Milho de molho: Comece deixando o milho de molho na água por 10 minutos, isso servirá para que todos os milhos estourem.



- Na panela, coloque 1 colher de óleo e 3 milhos. Assim que eles estourarem, está na temperatura certa.

- Coloque o restante do milho, envolvendo no óleo que está na panela.



- 'Mexidinha': Pegue a panela e mexa fora do fogo por 30 segundos. Depois volte para o fogo e deixe a tampa um pouco aberta (não muito!) para que o vapor saia enquanto os milhos estouram, e mantenha a pipoca crocante.

- Tá pronto! Desligue o fogo, transfira para um recipiente e tempere com sal a gosto, e se quiser dar um toque, derreta manteiga e coloque por cima.

Fonte: @cozinhatina.