'Não estou sentindo falta', diz Joelma sobre não beijar ninguém há quatro anos

Na última sexta, 24, Joelma gravou um DVD no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. O Domingo Espetacular vai ao ar neste domingo, 26 de novembro, na Record, a partir das 19h45.

"Acabei de sair de uma vitória grande na minha saúde. Lutei dois anos, com covid, com sequela de covid-19... E agora a gente chegou na virada de chave, que descobriram qual era o problema. Assim a minha vida mudou em três dias. Foi da água para o vinho."

