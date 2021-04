Mulheres conseguem ter até 100 orgasmos seguidos

As mulheres têm uma vantagem à mais na hora do sexo diferente dos homens: orgasmos múltiplos. Enquanto eles precisam de uma pausa entre uma ejaculação e outra, elas conseguem chegar ao clímax diversas vezes seguidas. Agora, foi revelado que elas ainda possuem mais um super poder: o de atingir o orgasmo 100 vezes seguidas!

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.