Morre o empresário João de Castro Marques, que priorizou a companhia da família e a saúde dos clientes

Logo começaram a namorar, mas ele e sua família tiveram que se mudar para Uberlândia, no triângulo mineiro. Mesmo com a distância, o namoro prosperou. Sempre que podia, João embarcava para se encontrar com Cláudia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário João de Castro Marques era um homem apaixonado pelo progresso. Ao falar de seus planos para a farmacêutica Cimed, uma das maiores do setor no Brasil, da qual foi fundador, sempre se emocionava.

