Morre Antonio Alves de Souza, dono do restaurante Ponto Chic, aos 92 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Antonio Alves de Souza, dono e responsável pela expansão do centenário restaurante Ponto Chic, morreu na quarta-feira (14), em São Paulo, aos 92 anos. Segundo uma nota publicada pelo restaurante nas redes sociais, Antonio faleceu em decorrência de problemas cardíacos.

O empresário, natural de Franca (SP), começou a trabalhar como garçom no Ponto Chic, no Largo do Paissandu, região central de São Paulo, no fim da década de 1940, aos 17 anos.

O restaurante ganhou fama por criar o bauru, que foi elevado a patrimônio cultural paulista em 2018. O sanduíche foi criado em 1937, quando o aluno de direito Casimiro Pinto Neto, natural de Bauru, no interior paulista, pediu ao chapeiro para rechear um pão francês sem miolo com pão, rosbife, tomate e queijo.

Um conhecido do rapaz chegou ao bar, deu uma mordida no lanche e logo gritou ao garçom: "Traz um desse do Bauru?". O resto é história.

Em 1977, quando o centro já vivia uma decadência, Odílio Cecchin, o antigo proprietário, teve uma disputa judicial com o proprietário do imóvel. "Ele decidiu fechar a lanchonete, e a notícia se espalhou. Foi aí que meu avô e meu pai, José Carlos Alves de Souza, fizeram uma proposta", conta Rodrigo Alves, neto de Antonio e atualmente responsável por comandar os restaurantes.

Décadas mais tarde, a casa ganhou as manchetes por se envolver em outro tipo de protesto -e polêmica- na pandemia. O Ponto Chic se negou a fechar as portas quando as infecções por Covid-19 levaram a prefeitura e o governo de São Paulo a determinar a suspensão de serviços não essenciais.

O filho de Antonio, José Carlos Alves de Souza, morreu aos 71 anos por causa da doença, em fevereiro de 2021. Quem assumiu a gestão do Ponto Chic desde então foi o neto Rodrigo Alves, da terceira geração da família.

Em publicação nas redes sociais, o Ponto Chic avisou os clientes que as quatro lojas -Largo do Paissandu, Perdizes, Paraíso e Brooklin- estarão fechadas em luto nesta quinta (15). "Antonio deixa a nora Edna, os netos Alyne e Rodrigo e os bisnetos João Carlos, Mateus, Catarina e Arthur, além de uma grande família de colaboradores", diz o texto.