Metroviários votam nesta quarta (21) possibilidade de greve em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Metroviários da cidade de São Paulo decidem nesta quarta-feira (21) se a categoria vai cruzar os braços contra projetos de concessão de linhas do metrô à iniciativa privada. A possibilidade de greve será votada em assembleia às 17h30, segundo nota do sindicato da categoria.

Cinco décadas depois de ser implantado na capital, o metrô vive um momento de inflexão em sua trajetória. O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) desenvolve um plano de expansão. Ao mesmo tempo, estuda a possibilidade de privatizar a gestão de todas as linhas hoje administradas pelo setor público (1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata) e descarta a construção de qualquer novo ramal sob administração direta.

"Essa batalha dos metroviários se insere no contexto de luta contra a tentativa do governo Tarcísio de privatizar o metrô. Portanto, isso por si só já merece concentração da categoria metroviária e apoio de todo movimento social que luta contra as privatizações e defende o direito democrático de luta dos trabalhadores", afirma a nota do sindicato.

Essa não é a primeira vez que a concessão das linhas do metrô entra na pauta das assembleias da categoria. Em maio do ano passado, quando os metroviários ameaçaram parar durante a campanha salarial, o tema acabou discutido.

No último mês de março, ferroviários suspenderam uma greve que havia sido aprovada nas linhas 11-coral, 12-safira e 13-jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), contra a concessão dos ramais, que acabaram leiloados no dia seguinte.

Além da assembleia, o Sindicato dos Metroviários inaugura nesta quarta-feira um espaço em sua nova sede, no Belém, na zona leste.

O local, de acordo com o sindicato, conta espaço aberto que pode servir, por exemplo, para grandes assembleias, além de festas e reuniões amplas.

Conforme a a instituição, em em 2021, o então governo João Doria (atualmente sem partido e na época no PSDB) retomou a antiga sede dos metroviários que ficava na rua Serra do Japi, no Tatuapé.

"Depois de muitos esforços, os metroviários decidiram por se organizar e adquirir um novo espaço, na rua Padre Adelino, 700, no Belém", diz a nota. O local foi fundado no dia 16 de janeiro de 2023.