MC Urubuzinho cancela show após ameaças de facção: 'preservar vocês de covardia'

O MC Urubuzinho, do Rio de Janeiro, precisou cancelar o show que iria fazer em Fortaleza após a circulação de um vídeo onde criminosos portando metralhadoras ameaçam matá-lo. Ele fez o anúncio do cancelamento em suas redes sociais. "Devido a negligências aí de pessoas que confundem, eu sou artista, sou MC, trabalho com música, levo o sustento para a minha família, e também para preservar vocês aí, meus fãs aí do show aí, de qualquer covardia, não vai ter mais o evento", disse o MC A possível motivação para as ameaças, seriam porque o artista tocaria em um bairro dominado por uma facção contraria a dos criminosos que fizeram o vídeo. A Polícia Civil investiga o caso.

