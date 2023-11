Marido mata esposa influencer enquanto ela dormia no interior em SP, diz polícia

A arma usada no crime foi apreendida e possui numeração raspada. Os celulares do casal também foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia.

Estranhando a situação, ainda segundo o delegado, o pai de Victor foi até o condomínio onde o casal morava no bairro Maria Júlia. Ao entrar na casa ele encontrou os corpos no quarto e um revólver.

Conforme a Polícia Civil, o representante comercial Victor dos Santos atirou na criadora de conteúdo do interior de São Paulo enquanto ela dormia. Antes de cometer o crime, o homem levou os filhos gêmeos do casal, de 11 anos, para a escola.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 36 anos matou a tiros a esposa de 34 anos, a influenciadora digital Luana Caroline Verdi, segundo a polícia. O caso aconteceu nesta quarta-feira (1º) em um condomínio em São José do Rio Preto (a 415 km de São Paulo). Ele se matou na sequência.

