Influenciadora é presa sob suspeita de dar 'boa noite, cinderela' e roubar homem durante encontro em SP

De acordo com o TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), eles passarão por audiência de custódia nesta quarta, no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães.

No imóvel onde eles estavam, os agentes apreenderam celulares, computadores, drogas, diversos medicamentos usados para sedar as vítimas e um carro modelo Jaguar.

A assessoria da influenciadora afirmou que, até o momento, a prisão da cliente é temporária por 15 dias e que Vitória está colaborando com as investigações, esclarecendo os fatos, confiante de que provará sua inocência.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ela e o rapaz –identificado como Gabriel Duarte de Meneses, 28,– são suspeitos de integrar uma quadrilha que atrai vítimas com anúncios de serviço de acompanhante para roubá-las. Policiais do 27º DP deflagraram a "Operação Vitória", na Vila Andrade, zona sul da capital, para cumprir mandados de busca e apreensão e prisão preventiva.

