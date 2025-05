Homem preso em cobertura de R$ 5 mi em SP é apontado como fundador de facção na Bahia

"Há seis meses intensificamos as operações de inteligência, com o objetivo de prender este indivíduo que determinava homicídios e também a distribuição de armas e drogas na Região Metropolitana de Salvador. O trabalho integrado continua, buscando desarticular toda a facção", afirmou o delegado federal Eduardo Badaró, coordenador da FICCO Bahia.

A prisão foi feita em uma cobertura no bairro da Vila Leopoldina. Bruno estava acompanhado de duas mulheres, que não foram detidas. As equipes da polícia apreenderam dinheiro em espécie, ouro, telefones celulares e documentos falsos.

Bruno era alvo de três mandados de prisão e chegou a ser preso em 2017, no Ceará, mas respondia em liberdade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ele é suspeito dos crimes de tráfico de drogas e de armas, homicídios, sequestros, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.

