Homem morre após ter o carro 'esmagado' por trem em AL

O automóvel foi atingido e arrastado em uma área próxima à estação Ferroviária, que fica no centro da cidade. No momento do acidente, José Cícero avançava sobre a linha férrea. A população precisou ajudar a levantar o carro para retirar o homem, que ficou sob o veículo, até a chegada do socorro.

O motorista, identificado como José Cícero dos Santos, foi socorrido com vida e encaminhada ao HGE (Hospital Geral do Estado), mas não resistiu e morreu.

