Homem é preso após acusação de injúria racial em jogo no Ibirapuera

Relatos indicam que o suposto agressor estava acompanhado de seu filho de 12 anos, que teria fugido do local e ligado para a mãe, que o aguardava em um dos portões do parque.

Outros jogadores intervieram, e uma briga generalizada teve início. O suposto agressor foi contido por vários presentes e saiu do local sangrando. A segurança do parque foi acionada e, ao chegar, conduziu os envolvidos até a pista de caminhada, onde uma multidão se formou e passou a gritar "racista".

No documento, Chagas afirmou que não sofreu lesão e que deseja ver o acusado "processado criminalmente". Disse também que se esquivou do homem várias vezes, "evitando contato físico".

O caso foi registrado como preconceito de raça ou cor, injúria, ameaça e lesão corporal no 27º Distrito Policial. A delegacia não divulgou o nome do envolvido, e a reportagem não conseguiu contato com a defesa do homem detido.

A segurança privada do parque teria detido o autor da ofensas, que "chegou a agredir fisicamente um dos homens", até a chegada dos policiais, de acordo com a SSP.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma partida de futebol amador no Parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, terminou em prisão após um dos jogadores ser acusado de injúria racial pela suposta vítima e por visitantes do parque.

