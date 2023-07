Filha de fisiculturista morto em incêndio no RJ está em estado grave

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - É grave o estado de saúde da menina de seis anos filha do fisiculturista Hugo Sérgio, que morreu em um incêndio em um apartamento no Rio de Janeiro.

A menina está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, segundo informações da Secretária de Saúde do Rio de Janeiro. Ela foi atendida inicialmente no Hospital Municipal Lourenço Jorge, e depois transferida.

A mãe da garota e mulher de Sérgio chegou a dar entrada no hospital, mas recusou atendimento.

O corpo de Hugo Sérgio foi enterrado neste sábado, no Cemitério de Inhuma, no Rio de Janeiro.

O incêndio

O incêndio ocorreu na madrugada de sábado (29). As chamas atingiram o apartamento onde a família morava, que fica no 10º andar de umas das torres do Condomínio Caminhos da Barra. O Corpo de Bombeiros do Quartel da Barra da Tijuca foi acionado por volta das 4h51.

O personal trainer e atleta de fisiculturismo Hugo Sérgio morreu no local. Segundo relatos, ele teria resgatado a filha e a mulher, e voltado para buscar o cachorro da família, mas não conseguiu sair do apartamento.

As investigações sobre as causas do incêndio ainda estão em andamento, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Amigos e vizinhos organizaram uma vaquinha virtual para a família. A campanha arrecadou até agora R$ 13 mil. "Essa campanha tem por finalidade, tentar amenizar parte das perdas sofridas por essa família, pelo menos de caráter material, pois todos sabemos que a vida de Hugo, não será trazida de volta com ajuda financeira alguma", diz o texto no site da campanha.