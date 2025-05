Engenheiro brasileiro de 32 anos é encontrado morto em praia na Argentina

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O engenheiro civil Rafael Barlete Rodrigues, 32, de Bebedouro (a 396 km de São Paulo), foi encontrado morto numa praia em Mar del Plata, na Argentina.

O corpo do engenheiro foi avistado em meio a rochas por moradores do bairro Los Acantilados, numa praia no sul da cidade argentina, na última quarta-feira (7). Eles acionaram o serviço de emergência, que foi ao local e constatou o óbito do brasileiro.

A principal hipótese levantada pela investigação é a de que ele tenha se afogado, já que o corpo não apresentava sinais de lesões. Rodrigues usava uma camiseta preta e uma cueca branca, e o corpo estava de bruços.

O brasileiro, de acordo com familiares, estava havia cinco meses na Argentina e trabalhou nos últimos três meses como voluntário num albergue da cidade. A última vez que foi visto foi na tarde de terça-feira (6), dia anterior ao encontro do seu corpo.

Em suas redes sociais, o engenheiro publicava fotos de viagens, seu hobby, a locais como a praia da Joaquina, em Florianópolis, e Itaguá, em Ubatuba, no litoral norte paulista.

A família Rodrigues e amigos de Bebedouro iniciaram nas redes sociais uma campanha para arrecadar R$ 21 mil, valor necessário para que o corpo seja transportado da Argentina para o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. A família afirmou não ter recursos para arcar sozinha com o gasto.

Um grupo no WhatsApp criado para divulgar a campanha contava com 389 membros no início da tarde deste sábado (10). A Prefeitura de Bebedouro ofereceu o transporte entre Guarulhos e Bebedouro.