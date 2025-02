Empresa do Mercado Livre tem condenação em 2ª instância em ação trabalhista

"O impacto dessa prática resultou em jornadas excessivas não remuneradas, ausência de reajustes salariais e descumprimento de direitos", disse, por nota enviada ao UOL, Augusta Raeffray, coordenadora do departamento jurídico coletivo do Sindpd.

Na decisão do ano passado, o juiz Ricardo Tsuioshi Fukuda Sanchez, da 3ª Vara do Trabalho de Osasco (SP), afirmou que "o desenvolvimento de atividades de tecnologia da informação" pela empresa "é fato incontroverso".

A expectativa do Sindpd-SP (Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação de São Paulo), autor da ação, é a de que, no acórdão a ser publicado nos próximos dias, o valor seja ultrapassado.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, condenou na terça-feira (11) a Meli Developers, empresa de tecnologia de informação do Mercado Livre, a indenizar empregados e ex-empregados por horas extras e diferencial de adicional noturno não pagos, além de aplicação de reajustes salariais nas datas-base da categoria e multas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.