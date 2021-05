Criança de 3 anos morre com sinais de violência em SP; mãe é suspeita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de 3 anos morreu após ser encontrado inconsciente nesta segunda-feira (10), no apartamento em que morava com a mãe, na região da Bela Vista (centro da capital paulista). A criança chegou a ser levada a um hospital, mas já chegou sem vida.

A mãe do menino, de 37 anos, foi indiciada por homicídio. Ela permanecia internada em um hospital até a publicação desta reportagem, segundo a polícia. A defesa da mulher não foi encontrada.

A tia-avó do garoto afirmou à polícia ter dado mamadeira para a criança, por volta das 9h. Logo em seguida, o menino foi para a cozinha, onde estava a mãe. No apartamento moravam os três e a irmã do garoto, uma adolescente.

A idosa afirmou que ouviu o menino chorar, logo após ele ir para a cozinha, e pensou que a criança pedia colo. Por isso, chamou o garoto de volta à sala, para assistir r desenhos animados. Porém, ainda segundo disse a aposentada à polícia, a mãe do garoto pediu que ele ficasse com ela.

No depoimento, a idosa disse que cerca de cinco minutos depois ouviu barulho de batidas na parede, que imaginou serem no vizinho. Neste instante, segundo o relato, a criança parou de chorar.

A tia-avó afirmou que, entre dez e 15 minutos se passaram, quando ouviu barulho de vidros quebrados na cozinha. A idosa disse à polícia que foi até lá e encontrou o menino deitado no chão, coberto por uma talha de mesa, e com vômito por perto.

Em seu relato, a idosa disse que retirou a toalha de cima do garoto e perguntou o que havia acontecido. A mãe da criança, porém, teria ficado de cabeça baixa, "e não pronunciou nenhuma palavra", segundo o depoimento da tia-avó.

"A depoente [tia-avó] percebeu que o menino já estava sem vida e levou-o para o quarto dele", diz trecho de boletim de ocorrência.

A idosa pediu para que a irmã da criança ligasse para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), tentando evitar que a adolescente percebesse que o irmão estava morto, segundo afirmou à polícia.

Ao chegar ao local, os socorristas encontraram o menino desacordado, no chão da cozinha, com sinais de violência. Eles realizaram procedimentos de reanimação, como massagem cardíaca, de acordo com registro policial, mas a criança não reagiu.

A polícia afirma que a mãe do garoto foi encontrada em estado de choque no banheiro, sob o chuveiro. Ela foi levada a um pronto-socorro, para a ala de tratamento psiquiátrico. Já a criança foi encaminhada para a Santa Casa, onde sua morte foi confirmada.

Segundo a tia-avó, a mãe do menino já foi internada quatro vezes após começar a tomar medicamentos para emagrecer. A última internação ocorreu há cerca de sete anos. A idosa não soube informar se a mãe do menino faz tratamento psiquiátrico atualmente.

O caso, registrado como homicídio simples, foi primeiramente encaminhado ao 78º DP (Jardins), mas será investigado pela 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). A motivação e circunstância do crime não haviam sido esclarecidas até a publicação desta reportagem.