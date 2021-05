Conheça a posição sexual que garante mais prazer e até orgasmos

Agora, quando o assunto é posições sexuais, que ajudam à estimular esse ponto, a melhor e mais eficaz é a que a mulher fica em cima do homem, cavalgando. Isso é possível porque a posição faz com que a pressão do pênis encoste nas paredes vaginais.

Se você ainda não entendeu como chegar nesse pontinho, e deseja encontrá-lo, coloque um pouco de lubrificante no dedo (ou dedos) e coloque-os na vagina, a palma da mão precisa estar virada para cima. Sinta a parede superior da vagina até encontrar uma superfície com textura, e vejo o prazer rolar.

Apesar de 30% das mulheres afirmare que conseguem chegar ao orgasmo através da estimulação do ponto G, isso nem sempre é possível só com a penetração.

