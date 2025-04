Confira o que abre e o que fecha nos feriados de Páscoa e Tiradentes em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto nesta sexta-feira (18) é celebrada a Paixão de Cristo, data que antecede o domingo de Páscoa (20), segunda-feira (21) é celebrado o dia de Tiradentes, em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira. A combinação dos dois feriados nacionais pode alterar o funcionamento de diversos serviços públicos e privados na capital.

O rodízio municipal de veículos estará suspenso tanto na sexta-feira (18) quanto na segunda (21). As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas para circulação.

As zonas máximas de restrição à circulação de caminhões (ZMRC) estarão suspensas na sexta (18) e segunda (21), funcionando somente no sábado (19) das 10h às 14h.

Nos transportes públicos, o Metrô irá funcionar normalmente, com monitoramento da demanda, como nos demais feriados. Já os trens da CPTM terão algumas restrições devido a intervenções em algumas estações, conforme anunciado pelo governo do Estado, com início já na noite desta quinta-feira (17), a partir das 23h30, quando o embarque para os trens da Linha 11-Coral ocorrerão pela plataforma 4 da estação Brás.

Na sexta-feira, mudanças incluem embarque pelas plataformas 1 nas estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista (Linha 12-Safira), e embarque também pelas plataformas 1 nas estações Vila Clarice, Jaraguá e Vila Aurora (Linha 7-Rubi), e trens com intervalos de domingo.

No sábado (19) até segunda (21), o serviço 710 será interrompido, e o Expresso Aeroporto e a Linha 11-Coral terão embarque e desembarque na estação Brás pelas plataformas 4 e 8, respectivamente. Na segunda-feira (21), haverá uso de plataformas específicas nas estações Palmeiras-Barra Funda e Botujuru.

As ciclofaixas de lazer estarão em funcionamento na sexta (18), no domingo (20) e na segunda-feira (21), das 7h às 16h. Os parques urbanos da capital também estarão abertos e funcionando em seus horários habituais.

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados nos dias 18 e 21 de abril. No sábado (19) e na terça-feira (22), as unidades funcionarão normalmente.

Já os postos de atendimento SPTrans terão atendimento das 6h às 22h nos terminais de ônibus e Expresso Tiradentes. Os postos Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans estarão fechados.

As agências bancárias não terão atendimento presencial nem na sexta (18) nem na segunda-feira (21). As unidades dos Correios não irão abrir nos dias 18 e 21, assim como no domingo (20).

Os serviços de entrega como Sedex Hoje poderão funcionar no sábado (19). Para verificar os horários específicos, os clientes podem acessar o site oficial dos Correios.

Na saúde, abrem nesta sexta as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais), das 7h às 19h, e nas AMAs/UBSs (Unidades Básicas de Saúde) integradas, as UBSs irão funcionar apenas para vacinação contra gripe, Covid e multivacinação, das 7h às 19h, além de hospitais, unidades de pronto-socorro e serviços de emergência.

Os serviços de assistência social, somente os de emergência, acolhimento para crianças e adolescentes, centros de acolhida, núcleos de convivência para população de rua e serviços para pessoas idosas, dentre outros, funcionarão. Os demais estarão fechados.

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal tanto para urgências e emergências quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue do Mandaqui, Dante e Barueri estarão fechados na sexta (18). Na segunda (21), os postos de Barueri e Dante estarão fechados, enquanto os de Clínicas, Mandaqui e Osasco estarão funcionando em horário normal. As AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) não funcionarão em todo o estado na sexta (18) e segunda (21).

Os hospitais veterinários públicos terão as unidades Leste e Sul em funcionamento das 7h às 17h para atendimento somente de urgências e emergências. O agendamento de consultas de casos eletivos na unidade Sul terá retorno somente na terça-feira (22). As unidades Norte e Oeste estarão fechadas.

Os centros esportivos funcionarão normalmente, de acordo com as respectivas grades de feriado e fim de semana de cada um. Consulte aqui endereços e horários.

Os 59 CEUs (Centros Educacionais Unificados) da capital paulista estarão abertos neste feriado, inclusive as piscinas, das 8h às 18h. Veja aqui as atividades culturais e esportivas.

Algumas das 31 unidades do restaurante Bom Prato paulista irão sofrer mudanças no funcionamento durante os feriados de Páscoa e Tiradentes.

Na sexta (18), as unidades 25 de março, Brás, Jacareí, Limão, Refeitório Mauá, São José dos Campos, São Mateus e Taubaté funcionarão normalmente. No sábado (19), terão atendimento as unidades 25 de março, Brás, Campinas, Capão Redondo, Cotia, Itaquera, Limão, Osasco, Refeitório Mauá, Santana, Santo Amaro, Santo André I, São Bernardo do Campo I, São Mateus, Suzano, Tucuruvi, Vila Nova Cachoeirinha.

No domingo (20), os restaurantes populares da 25 de março, Brás, Limão, Refeitório Mauá e São Mateus estarão funcionando normalmente. Já na segunda (21), abrirão as unidades 25 de março, Brás, Limão, Refeitório Mauá e São Mateus.

O governo do Estado de São Paulo também informa que equipamentos culturais estaduais, como museus e bibliotecas, estarão abertos para receber o público. Confira os horários de funcionamento no seguinte link: https://www.agenciasp.sp.gov.br/abre-e-fecha-na-pascoa-e-tiradentes-confira-o-funcionamento-dos-servicos-estaduais/.