Coisas que nunca deve deixar no carro; descubra quais

Com o dia corrido, algumas pessoas costumam guardar objetos dentro do carro para facilitar na hora de realizar alguns compromissos. O que muita gente não sabe é que esse hábito pode prejudicar a saúde e segurança. De acordo com o site UOL, alguns produtos não podem ser armazenados dentro do carro. Veja quais;

1. Medicamentos

A maioria dos medicamentos deve ser deixada a temperatura ambiente, mas o carro raramente atinge esse ponto quando não está em uso. O calor poderá tornar os medicamentos menos eficazes.

2. Protetor solar

Ironicamente, os ingredientes ativos do protetor solar decompõem-se a altas temperaturas. Deixá-lo no carro num dia quente pode reduzir a sua eficácia.

3. Garrafas de água

Deixar uma garrafa de plástico exposta ao sol pode fazer com que os químicos da garrafa vazem para a água. Estes químicos estão associados a inúmeros problemas de saúde, entre os quais o câncer e as doenças cardíacas.

4. Vinho

Se a garrafa ficar muito quente, o sabor pode ser afetado, e o líquido pode expandir-se o suficiente para escorrer ao redor da rolha ou empurrar um pouco a rolha, contaminando o vinho.

5. Batom

Evite que o batom fique derretido e inutilizável.