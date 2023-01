Cientistas pleiteiam a nomeação de Soraya Smaili para a presidência do CNPq

De acordo com o CNPq, uma bolsa de doutorado no Brasil é de R$ 2.200 e no exterior, de US$ 1.300. Já a de mestrado é de R$ 1.500.

Os valores, segundo integrantes do grupo de trabalho, não são reajustados desde 2013 e são insuficientes para cobrir as despesas dos pesquisadores.

Durante o período de transição de governo neste ano, o relatório do setorial de Ciência e Tecnologia do gabinete de transição de Lula (PT) estudou um reajuste de 40% nas bolsas para pesquisa e estudo concedidas pelo órgão.

O CNPq é responsável pelo fomento da produção científica no país, com financiamento a projetos e a pesquisadores.

