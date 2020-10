Casal de modelos brasileiros devem lançar aplicativo de sexo para veganos

O casal de modelos brasileiros, Nathália Kihara e Guilherme Pacheco, revelaram que devem lançar um aplicativo de sexo para casais veganos. De acordo com o site UOL, eles acreditam que sexo com veganos é "muito melhor" do que com quem come carne. O veganismo é uma prática de se abster do uso de produtos e alimentos de origem animal.

Ao site, Nathália, que já foi capa da revista Playboy Portugal, disse que recusou alguns pretendentes por não serem veganos. "Sexo com veganos é muito melhor, acho que a gente pode expandir esse círculo". Sobre o lançamento do aplicativo de sexo para casais veganos, a modelo quer unir as pessoas com o mesmo estilo de vida em um só lugar e ainda utilizar o canal para dar dicas de treinos e de condicionamento físico. Ambos já afirmaram que exercícios físicos ajudam a realizar algumas posições sexuais.

"Percebo que muitos perdem energia tentando levar outras pessoas que não são veganas para o nosso lado. O app é o lugar certo para que só casais veganos mantenham o foco", disse ela.