Briga entre taxistas tem perseguição e troca de socos na orla de Copacabana

De acordo com ele, após a briga, os dois motoristas foram à delegacia, mas acabaram não registrando ocorrência. Um procedimento de apuração teria sido aberto pela Secretaria Municipal de Transportes do Rio. Procurada, a pasta ainda não se manifestou.

Ele afirmou que foi xingado e teve o carro arranhado por uma chave de fenda antes do trecho da perseguição que foi gravado. Também relatou estar muito abalado com a repercussão nas redes sociais.

Os taxistas saíram do carro e começaram a trocar socos nas proximidades de uma cabine da Polícia Militar -que estava vazia. Em nota, a PM informou que não foi acionada para a ocorrência e que a cabine recebe reforço com policiamento nos fins de semana e feriados.

