Avião partiu da cidade Mineiros (GO) e enfrentou dificuldades no pouso em Ubatuba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rede Voa, que administra o aeroporto de Ubatuba, afirmou que a aeronave que se acidentou nesta quinta-feira (9) saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, com destino à cidade litorânea paulista, com cinco pessoas. Estavam na aeronave o piloto, dois passageiros adultos e duas crianças.

Segundo a empresa, o avião enfrentou problemas durante o pouso.

"As condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada. Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da Cabeceira 09 e atingiu uma mulher e uma criança. Ambas estão com vida. O Seripa já foi acionado e está coletando informações", afirmou em nota.

O piloto, que ficou preso nas ferragens, morreu. Os demais foram socorridos com vida.

Três pessoas que estavam em uma pista de skate próximo ao local do acidente também ficaram feridas.

A aeronave é um Cessna Aircraft, fabricada em 2008, modelo 525, com capacidade para oito pessoas. De acordo com dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave estava registrada para serviços aéreos privado e não tinha permissão para táxi aéreo. Os documentos do equipamento estavam em dia.

Imagens de câmera de monitoramento mostram que o avião cruzou a pista do aeroporto, atravessou uma rua, quase atingiu veículos que passavam pelo local e pegou fogo.

No acidente, um poste foi atingido, assim como um veículo, sem ocupantes, segundo testemunhas. O fogo no avião já foi controlado.

Técnicos do aeródromo estadual da cidade estão no local para apoio na ocorrência.