Acidente com ônibus escolar mata dois adolescentes na Paraíba

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada. "Assim como toda a população, queremos respostas sobre o que ocorreu e estamos acompanhando de perto a apuração dos fatos pelas autoridades competentes. É fundamental que tudo seja esclarecido", afirmou a nota do município.

Corpo de Bombeiros, Samu, ambulâncias municipais e de municípios vizinhos participaram do resgate e atendimento às vítimas. A Secretaria de Saúde do estado afirmou lamentar o ocorrido e disse estar "prestando todo o suporte necessário às famílias das vítimas e coordenando esforços na Rede Hospitalar Estadual, para garantir a assistência integral e qualificada destas vítimas."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.