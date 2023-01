Técnica de tomar sol nas partes íntimas vira moda entre jovens, mas afinal, funciona?

No TikTok a trend foi batizada de "perineum sunning" em tradução livre significa sol no períneo. "Não existem evidências científicas que associem a exposição solar especificamente do períneo a uma maior absorção de vitamina D, além de existir o risco de ocorrer uma queimadura solar, pois a pele da região é mais fina e sensível", explicou o médico.

