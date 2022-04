Saiba quais alimentos podem melhorar a ansiedade e o estresse

"O intestino é nosso segundo cérebro. Mais de 90% da serotonina e dopamina são produzidas nele. Esses neurotransmissores, além de serem responsáveis pela sensação de felicidade, ajudam também no controle hormonal do corpo e no nível de cortisol, hormônio do estresse", disse Paula.

A professora de nutrição Paula Brielle contou ao UOL que uma alimentação pobre em fibras e proteínas, com consumo de açúcar e farinhas, atrapalha o funcionamento do intestino, causando inflamações que podem atingir o cérebro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.