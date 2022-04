Nutricionista dá dicas práticas para fortalecer a imunidade com alimentação saudável

Para muitos, manter uma vida saudável nos dias atuais não é uma tarefa fácil, visto que a maioria das pessoas enfrentam vários desafios como rotinas estressantes, pouco tempo para se alimentar e também para praticar atividades físicas.

Entretanto, especialistas fazem o alerta de que é preciso tentar incluir ao máximo no dia a dia práticas que melhorem a qualidade de vida a fim de conseguir uma melhoria física, mental e também social.

Michele Arruda, nutricionista do Sistema Hapvida, fala sobre a importância de manter uma alimentação balanceada por meio de práticas diárias.

“Os alimentos têm o poder de fortalecer a nossa imunidade e manter a saúde do organismo. As frutas, verduras e legumes possuem vitaminas e minerais, porém alguns alimentos são considerados “funcionais” pois além de fornecer nutrientes tem o poder de aumentar a imunidade do corpo. Um deles é o gengibre que é anti-inflamatório e termogênico, ajuda a melhorar inflamações e acelera o metabolismo ajudando no emagrecimento. O gengibre pode ser utilizado em sucos e em pó em alimentos. Outro alimento funcional é considerado um tempero, a cúrcuma (açafrão da terra), também tem poder antioxidante, ou seja, ajuda na prevenção de doenças crônicas degenerativas, ele pode ser utilizado em shot matinal com limão e água e também em uso para temperar alimentos”.

A nutricionista ainda fala sobre os mitos que as pessoas ainda acreditam sobre a alimentação saudável. “As pessoas têm uma crença de que se alimentar saudável custa caro. Se você for à uma feira livre você consegue alimentos com baixo custo. Outras pessoas alegam não terem tempo para comer salada, relatam que a higienização demora e preferem desembrulhar um pacote de biscoito a descascar uma fruta ou legume. Esse mito precisa ser mudado. É preciso criar hábitos, organizar a rotina de compras e manter essa prática não temporária”.

“Uma dica para colocar em prática: assim que chegar com as compras de frutas e legumes já higienizar e guardar na geladeira limpas e secas (pois a umidade estraga rápido o alimento). Buscar programar a rotina semanal, já deixar a salada pronta, lembrar da fruta nos lanches e não esquecer de tomar bastante água para hidratar corpo”, finaliza.

Dia Mundial da Saúde

Criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948, o Dia Mundial da Saúde é lembrado neste 7 de abril. A data visa conscientizar a população a respeito da importância de manter o corpo e a mente saudáveis e também falar de alguns problemas de saúde que atingem a população mundial, alertando sobre os riscos e ensinando sobre a prevenção.

Ainda de acordo com a OMS, a saúde pode ser definida como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. Isso quer dizer que uma pessoa saudável não é apenas aquela que não apresenta doença, mas, sim, aquela que está bem consigo mesma e também apresenta uma boa relação com a sociedade.