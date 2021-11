Não gosta de sexo anal? Mulheres revelam pressão para ceder na hora H

Para a sexóloga, o fato dessas mulheres terem certeza que não gostam da prática é consequência do autoconhecimento e da segurança com a própria sexualidade.

Foi o que aconteceu com a assistente administrativa Luna Shulz e o namorado. "Conversamos sobre e tudo aconteceu com muito respeito, no meu tempo, mas mesmo assim achei sem graça. Para mim, não vale a pena", contou.

Longe de ser mero tabu, o sexo anal divide opiniões entre as mulheres, que relatam sofrer pressão dos companheiros para ceder a prática. "Só compro seu presente, se no meu aniversário tiver anal", era assim que o namorado de Thayane Campos costumava brincar para fazê-la ceder. "Pelo menos 80% das minhas clientes fizeram sexo anal porque foram pressionadas pelos parceiros", afirmou a sexóloga Vanessa Inhesta ao Universa.

