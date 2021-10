'Passei anos namorando sem gozar'; veja como ela conseguiu resolver o problema

Cada dia mais as mulheres têm priorizado o próprio prazer, e essa mudança de comportamento deve-se especialmente ao aumento das informações que desmistificam o orgasmo feminino. É o que explica histórias como a de Sarah, que teve dez parceiros sexuais ao longo da vida e conseguiu ter um orgasmo apenas uma vez por meio de sexo oral. Foram cerca de seis anos entre relacionamentos casuais e namoros sem que nenhum dos nove parceiros se empenhasse de verdade em lhe dar prazer. Foi apenas com o atual marido que Sarah conseguiu pautar suas demandas, e o casal passou a adotar técnicas para que ela também saísse satisfeita das relações sexuais.

"Infelizmente, não é um assunto sobre o qual eu consigo conversar abertamente com amigas ou mulheres da família. Só descobri que era uma questão que atingia a maioria das mulheres ao participar de grupos no facebook, onde encontrei dezenas de relatos de histórias idênticas à minha", contou Sarah em entrevista à Universa.

"Na tentativa de agradar o parceiro, esquecia de mim, colocava meu prazer de lado e fingia que estava satisfeita depois de alguns minutos de transa", desabafou. Compartilhar as próprias experiências fez com que ela compreendesse a importância de se posicionar e adotar novos hábitos em parceria com seu companheiro para atingir uma vida sexual plena. "Hoje não me submeteria ao tipo de sexo que tive durante a vida de solteira. Sei a importância do meu prazer", pontuou.

"Eu achava que sexo era só aquilo: dar prazer ao homem. Iniciei a vida sexual aos 13 anos, o meu parceiro tinha a minha idade e fiquei com ele por mais de um ano sem sentir prazer, só cheguei ao orgasmo uma vez. No início, achava que era pela nossa inexperiência, mas no segundo namoro, aos 16, aconteceu a mesma coisa, ficamos juntos por um ano e meio sem que eu conseguisse gozar", disse.

"Comecei a achar que o problema era em mim, porém me masturbava e assim conseguia chegar lá, apesar de não ser tão frequente. Isso só mudou quando conheci meu marido, fomos morar juntos depois de apenas dois meses, e eu assistia muitos vídeos no YouTube com dicas de como chegar ao orgasmo. Após quatro meses de convivência, resolvi conversar com ele sobre isso. A primeira reação foi defensiva, ele opinou que deveria ser algo psicológico, e foi quando comecei a mostrar os vídeos e ele entendeu que não era uma crítica, mas um pedido, e começou a estudar por conta própria. Testamos novas posições e finalmente passei a gozar durante as nossas relações. Hoje vejo que perdi tempo tentando agradar e não me submeteria mais a relações tão meia-boca como as que tive antes de me posicionar", explicou.