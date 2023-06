Especialista dá 3 dicas simples para evitar rinites e alergias no inverno

A médica imunologista Martina Cattaccini contou à apresentadora do Conexão VivaBem Mariana Ferrão sobre a relação entre o tempo frio e o agravamento das alergias e gripes. De acordo com a médica, um maior circulação de vírus ocorre em razão da alternância de temperatura, que promove um ambiente propício para a proliferação, aumentando a quantidade de pessoas com episódios de rinite.

A mudança de temperatura pode dar início a uma crise de rinite não alérgica, a rinite vasomotora, quando a doença não está relacionada com pó e ácaro, mas com a mudança brusca de temperatura que interfere na contratação dos vasos sanguíneos do nariz. Acontece quando uma pessoa entre em um local com ar condicionado e começa e espirrar

Confira 3 dicas simples para evitar alergias:

- Lavagem nasal 2 vezes ao dia ajuda a remover as sujidades como vírus e ácaros.

- É essencial manter uma alimentação saudável com alimentos frescos, além de não consumir ultraprocessados que contribuem para baixar a imunidade.

- Também é importante avaliar as deficiências de vitaminas D, A, e dos minerais zinco e ferro, que interferem no sistema imunológico causando dificuldade de lidar com alergias e favorecendo o aparecimento de infecções.