Médica viraliza ao ensinar tomar banho e qual a quantidade certa por dia

"Na hora de passar o sabonete dá mais atenção para as mãos, pés e área de dobras. Sem ficar esfregando demais as outras áreas", disse Julia que também condenou o uso diário de bucha.

A profissional também fala sobre o sabonete que deve ser utilizado para a limpeza do corpo. "Se o sabonete for aquele que mata 99% das bactérias, você irá pegar ele do seu banheiro e colocar na pia para lavar a louça. Eles danificam essa barreira de proteção da pele e aquele 1% que ficou pode te dar uma infecção de pele", contou.

De acordo com Julia, dependendo da rotina, o indicado é um banho por dia. "Primeira coisa: quantidade de banho. Isso aí vai variar com a rotina de cada um, mas um banho por dia está mais que suficiente", disse.

A médica Julia Melo viralizou no Tiktok com um vídeo em que ensina como tomar banho e qual a quantidade certa por dia. A publicação já rendeu mais de 2 milhões de visualizações.

