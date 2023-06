Especialista explica como a ozonioterapia age no combate a doenças respiratórias

Ainda segundo Paula Picanço, os benefícios da ozonioterapia não param por ai, porque ozônio medicinal tem propriedades antioxidantes, analgésicas, anti-inflamatórias e antimicrobianas, que são importantes para promover melhorias significativas no funcionamento do aparelho respiratório.

Paula Picanço afirma que o tratamento é muito eficaz também para as conhecidas doenças do inverno, como os resfriados, sinusites e até rinites, que surgem a partir de um ar mais seco e prejuízo da funcionalidade das mucosas nasais, que fazem a filtragem do ar e das impurezas.

