Confira 5 causas da queda na fertilidade masculina

4. Computador no colo: O hábito de ficar com o notebook no colo representa um risco à sobrevivência dos espermatozóides, pois a bateria do notebook irá esquentar e "cozinhar" os espermatozoides. Da mesma forma os banhos quentes demorados, saunas e até ondas eletromagnéticas, sinais de internet e telefônicos afetam os gametas.

