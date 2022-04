Aumento de casos de hepatite grave de causa desconhecida em crianças preocupa OMS

Neste sábado (13), a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou pelo menos 169 casos de hepatite aguda em crianças, de causa desconhecida. O aumento nos casos graves atingiram crianças de um mês de vida a 16 anos e aconteceram no Reino Unido, Espanha, Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Itália, Noruega, França, Romênia e Bélgica.

Do total, dezessete crianças precisaram de um transplante de fígado e uma morreu. Os vírus comuns que costumam causar a hepatite viral aguda, não foram detectados em nenhum desses casos. Segundo a OMS, ainda não é possível ter certeza se houve um aumento nos casos de hepatite ou um aumento na busca ativa de casos.

Especialista investigam a relação com o adenovírus, detectado em pelo menos 74 casos e, do número de casos com informações sobre testes de diagnóstico moleculares, 18 foram identificadas como F tipo 41. O SARS-CoV-2, vírus responsável pela Covid-19, foi identificado em 20 dos casos testados. Ainda não é possível afirmar que o aumento significativo dos casos tenha relação com um amue to da circulação do vírus.